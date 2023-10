Duck Life Adventure (Demo)

Duck Life Adventure è un gioco d'avventura in cui progetti la tua papera e intraprendi un viaggio di proporzioni epiche. Esplora un'enorme mappa con negozi, dojo di allenamento e un'atmosfera vivace. Incontra altre anatre con cui puoi fare amicizia, gareggiare o combattere. Ci sono 80 giochi di allenamento e 8 abilità da migliorare per diventare il più grande avventuriero delle papere. E il più grande avventuriero di anatre mai vissuto dovrebbe avere un sacco di gadget, giusto? Ci sono oltre 75 armi, costumi e accessori per rendere unica la tua papera. Vieni e prendi parte a questa emozionante avventura! Muovi - WASD, tasti freccia o LMBInteract - Barra spaziatrice o LMBDuck Life Adventure è creato da Wix Games. Gioca agli altri giochi Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life: Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon e Jellymoji su Poki!

