Prendi la tua anatra e inizia a combattere! L'ultimo gioco di Duck Life è qui ed è migliore che mai. Vai in palestra per addestrare la tua papera e prepararla per la battaglia. Combatti contro altre anatre lungo il tuo percorso per vincere oggetti di cui avrai bisogno per progredire nel tuo viaggio e diventare il combattente di anatre definitivo. Mouse: fai clic per muoverti, combattere e allenartiDuck Life Battle è l'ultimo della serie Duck Life insieme con DuckLife-Space e l'originale Duck Life creato da Wix Games. Un altro gioco divertente di questo creatore è Ant Art Tycoon.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Duck Life: Battle. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.