1v1Battle è un gioco d'azione strategico "Costruisci e spara" in cui affronti altri giocatori nell'arena. Diventa il campione della battaglia 1v1, un gioco sparatutto in terza persona e simulatore PVP unico in stile Battle Royale che ti aiuterà ad allenare le tue abilità di battaglia, a combattere contro giocatori reali in modalità 1v1 e a diventare un maestro nei giochi di battaglia multigiocatore di combattimento.

Sito web:1v1battle.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a 1v1Battle. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.