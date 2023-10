Combat Online (Combat 5) è un frenetico gioco sparatutto multiplayer in prima persona creato da NadGames. Il gioco è il seguito del successo originale Combat Reloaded. Combat Online presenta le stesse fantastiche battaglie piene di azione che conosci e ami. Questo è visivamente uno dei giochi più avanzati disponibili online. Unisciti a diversi tipi di modalità di gioco come FFA, CTF o Team Battle. >Entra in una varietà di arene per affrontare giocatori da tutto il mondo. Non trovi un'arena abbastanza impegnativa per te? In Combat Online puoi creare le tue arene nell'editor delle mappe. Hai quello che serve per diventare il campione di combattimento definitivo? Combat Online, alias Combat 5, è creato da NadGames, con sede in Messico. Sono anche i creatori di Combat Reloaded e Combat Reloaded 2.

Sito web:poki.com

