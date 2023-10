Combat Reloaded è un gioco di tiro multiplayer online creato da NadGames. In Combat Reloaded ti unisci a una squadra d'élite con l'obiettivo di sconfiggere il nemico. Questo gioco multiplayer presenta 5 modalità e dozzine di mappe uniche. Puoi unirti a una stanza esistente con un massimo di 10 giocatori o iniziare il tuo Deathmatch personalizzato. Dai un'occhiata anche al sequel Combat Reloaded 2 pubblicato nel 2019 o gioca al popolare Combat Online (Combat 5), Rebels Clash, Bomber Royale e PixWars 2 anch'esso degli stessi creatori. Mouse per mirare e sparare WASD per muoversi nell'arena Barra spaziatrice per saltare 1-9 tasti numerici per cambiare arma. Combat Reloaded è creato da NadGames con sede in Messico.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Combat Reloaded. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.