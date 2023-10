Uccidi i tuoi avversari a blocchi in Pixel Warfare 5! Questo gioco sparatutto in 3D ti consente di competere nelle modalità Team Deathmach, Solo Deathmatch e Zombie. Scegli una stanza piena di altri concorrenti o inizia il tuo incontro personalizzato. Non lasciare che nessuno ti prenda nel mirino!

Sito web:poki.com

