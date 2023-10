Blocky Cars è un gioco sparatutto online in 3D creato da Full HP ltd. In Blocky Cars puoi fare tutto ciò che avresti immaginato di fare in un'auto digitale: guidare, correre, sparare e schiantarti contro altri giocatori in arene dal design colorato. In questo modo guadagnerai anche denaro nel gioco. Con i tuoi guadagni, puoi acquistare vari tipi di forzieri per sbloccare auto futuristiche, carri armati fantastici, armi potenti, robot ambulanti, skin meravigliose e molto altro! Ci sono anche diverse modalità di gioco come deathmatch multiplayer, cattura la bandiera, battaglia a squadre, modalità corsa e persino una modalità FPS in cui puoi goderti un'esperienza di tiro senza auto. Non crederci sulla parola, salta a bordo e provalo tu stesso. Blocky Cars racchiude auto, creatività e caos in un unico pacchetto divertente. Muovi: tasti WASD o freccia Spara: pulsante sinistro del mouse Blocky Cars è stato creato da Full HP ltd. Hanno altri giochi avvincenti e divertenti su Poki: Fury Wars, Mad GunZ e Run and Gun.

