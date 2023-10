Crazy Cars è un gioco di auto in 3D ambientato in un luogo vivace, pieno di piste interessanti, ostacoli divertenti e sfide gratificanti. Scegli un'auto veloce e accelera su rampe emozionanti, scala il Monte Egg, vai a tutto gas sulle piste da corsa, esegui acrobazie nelle gare di resistenza ed esplora molte altre aree e attività divertenti a cui puoi prendere parte. Ci sono percorsi a ostacoli che potrebbero anche lancia la tua auto sulla mappa! Assicurati di raccogliere tutte le stelle, le chiavi inglesi e gli altri oggetti da collezione che incontri per spenderli su nuovi veicoli scintillanti. Ci sono oltre 17 auto uniche che puoi guidare! Il gioco ti consente anche di giocare contro il tuo amico con la funzionalità schermo diviso. Sei pronto a soddisfare la tua voglia di velocità con Crazy Cars? Gira per la mappa per trovare attività interessanti a cui partecipare. Sterza - WASD (Giocatore 1) o tasti freccia (Giocatore 2) Freno - Barra spaziatrice Pausa - ESCRipristina - RCrazy Cars era creato da No Pressure Studios. Gioca agli altri loro giochi leggendari su Poki: Stickman Climb!, Stickman Climb 2, Bossy Toss e Shape Rush. Puoi giocare a Crazy Cars utilizzando il tuo desktop e i tuoi dispositivi mobili su Poki. Gioca a casa o in movimento! Puoi giocare a Crazy Cars senza installare o scaricare gratuitamente su Poki.

Sito web:poki.com

