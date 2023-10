Rally Point 2 è un gioco di corse automobilistiche in 3D in cui devi correre per finire al primo posto in varie piste da corsa in tutto il mondo. In questo gioco puoi testare la tua bravura su piste estreme. Città, deserti, strade, tutto quello che vuoi! Vai a tutto gas e ottieni i punteggi più veloci entro un limite di tempo. Usa le tue abilità di guida, derapa attraverso le curve stradali e accelera il tutto usando la tua spinta nitro. Ma non surriscaldare il motore perché manderebbe in corto la tua auto! Il raggiungimento dei record temporali ti darà accesso a nuovi veicoli, nuove piste e opzioni di personalizzazione. Quindi vai avanti e guida la tua auto preferita fino al traguardo! Sterza - WASD o tasti freccia Ripristina - RPausa - Esc o PNitro - Spazio o ZDrift - Maiusc a sinistra o XRally Point 2 è creato da XFormGames. Hanno altri giochi di abilità su Poki: Rally Point, Burnin' Rubber Crash n' Burn, hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! e Burnin' Rubber 5 XSPuoi giocare a Rally Point 2 gratuitamente su Poki. Rally Point 2 è giocabile solo sul tuo computer desktop.

