Hydro Storm 2 è un gioco di corse di moto d'acqua 3D in cui devi arrivare al primo posto tra pericolosi avversari. In un mondo post-apocalittico e città in rovina, il tuo unico amico è la tua moto d'acqua armata. Elimina gli altri corridori prima che ti abbattano e guadagni slancio. Attiva i potenziamenti che ottieni lungo la pista e usali a tuo vantaggio. Completa sfide come Metro Mayhem, Harboring Destruction, River Ruckus e altre ancora. Fai attenzione alle mine marine esplosive e prova ad afferrare un razzo per uccidere all'istante i tuoi nemici. Hai quello che serve per completare tutte le sfide al primo posto? La tua moto d'acqua è dotata di armi integrate e puoi anche raccogliere più potenziamenti durante la gara. Hydro Storm 2 ha sei città apocalittiche. Esegui acrobazie per ottieni aumenti temporanei di velocità. Hydro Storm 2 è stato creato da XFormGames il 22 settembre 2014. Gioca agli altri giochi su Poki: Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! e Burnin' Rubber 5 XS

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Hydro Storm 2. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.