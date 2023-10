Burnin' Rubber Crash n' Burn è un gioco di guida in cui cerchi di arrivare primo lasciando indietro i tuoi avversari usando fuoco, razzi e altre armi. Accelera e fagli mangiare la polvere, oppure usa le tue armi potenziabili per farli mangiare la polvere! In questa esperienza di corsa ricca di azione, devi completare oltre 25 missioni uniche in tutta la città e distruggere tutto sul tuo cammino evitando di farti prendere. Assicurati di raccogliere tutti i potenziamenti che vedi per trovare fantastici potenziamenti come le esplosioni. E non dimenticare di sbloccare nuovi veicoli e potenziamenti con i soldi che hai guadagnato nel rifugio! Hai quello che serve per essere il miglior pilota in città? Burnin' Rubber Crash n' Burn è sviluppato da XFormGames nel gennaio 2022. Sono il team dietro i fantastici giochi di corse e piattaforme: hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede , Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! e Burnin' Rubber 5 XSPuoi giocare a Burnin' Rubber Crash n' Burn gratuitamente su Poki. Per ora Burnin' Rubber Crash n' Burn è giocabile solo sul tuo computer desktop.

