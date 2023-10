Burnin' Rubber 5 XS è un gioco di corse in cui cerchi di arrivare primo lasciando indietro i tuoi avversari con ogni mezzo necessario. Accelera e fagli mangiare la polvere, oppure usa le tue armi potenziabili per farli mangiare la polvere! Raccogli i simboli del dollaro in pista e poi spendili in potenti opzioni di personalizzazione e aumenta la potenza del tuo veicolo. Hai quello che serve per essere il miglior pilota in città? Gioca a Burnin' Rubber 5 XS e scoprilo! Drive - WASD o tasti freccia Fuoco - Z Rocket - X Drift - ShiftBurnin' Rubber 5 XS è sviluppato da XFormGames. Sono la squadra dietro lo straordinario gioco di corse Go Kart Go! Ultra!.

Sito web:poki.com

