Crazy Party è un gioco di gestione cittadina che presenta una raccolta di minigiochi multiplayer. Inizi gestendo un piccolo villaggio in cui vivono alcuni residenti di Cutie. Accetta le sfide dei minigiochi dei tuoi vicini o sfidale tu stesso. Ci sono una varietà di minigiochi come Sumo, Bite the Butt, Ice Racing, Tug of War, Rocket Battle, Fishing, Jump the Rope, FoFrogger e altro ancora! Puoi giocarli da solo o con i tuoi amici. Puoi spendere i soldi che hai guadagnato dai minigiochi per splendidi oggetti e skin di personalizzazione. Nella vista della città puoi anche gestire le tue risorse per sviluppare il villaggio dei tuoi sogni. Completa missioni, gira la ruota delle ricompense, sblocca obiettivi, recluta nuovi Cuties e diventa il miglior sindaco che questa città abbia mai visto! Seleziona un mini gioco usando il mouse e segui le istruzioni sullo schermo. Crazy Party è stato creato da Cute Army. Gioca all'altro gioco di piattaforma furtivo su Poki: A Cat Story. Hai bisogno di una connessione Internet per giocare a Crazy Party su Poki. Puoi giocare a Crazy Party sul tuo browser senza installare o scaricare gratuitamente su Poki. Sì, Crazy Party è completamente sicuro.

Sito web:poki.com

