Paint Strike è un gioco sparatutto arcade realizzato da Mosu Games. Usa la tua pistola a vernice e spara al terreno per dipingerlo il più possibile con il colore della vernice della tua squadra! Puoi anche sparare ai nemici per eliminarli per qualche secondo! Riuscirai a vincere tutti i tuoi giochi? Muovi - WASSD Spara - Clic con il mouse Paint Strike è stato creato da Mosu Games. Puoi giocare a Paint Strike sul tuo browser o sul dispositivo mobile senza installare o scaricare nulla gratuitamente su Poki.

Sito web:poki.com

