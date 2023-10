Gun Fu: Stickman 2 è un gioco sparatutto stickman, creato da Dobsoft Studios. In Gun Fu sei uno stickman circondato da nemici da tutti i lati. Il tuo obiettivo è abbattere quanti più nemici possibile, prima che raggiungano te. I nemici provengono da sei direzioni e puoi sparare in quelle direzioni premendo il tasto corrispondente. Assicurati che ogni tiro conti, perché se sbagli tre volte il gioco finisce. Puoi scegliere di giocare con il mouse o con la tastiera. Spara all'angolo in alto a sinistra - Q Spara al centro a sinistra - A Spara all'angolo in basso a sinistra - Z Spara all'angolo in alto a destra - O Spara al centro a destra - K Spara all'angolo in basso a destra - M Navigazione nel menu - Tasti freccia Interazione nel menu - Barra spaziatriceDobsoft Studios è il creatore dietro Gun Fu Stickman 2. Hanno creato anche altri giochi come Stickninja Smash

Sito web:poki.com

