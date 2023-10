SUPERHOT Prototype è un gioco sparatutto in prima persona in cui il tempo si muove quando ti muovi. Spara e muoviti per vedere i tuoi proiettili volare via. Stai fermo e anche i tuoi proiettili smetteranno di muoversi. Questo vale anche per il fuoco nemico! Muoviti e spara ai tuoi nemici. Stai fermo e cerca i modi migliori per muoverti e schivare il fuoco in arrivo. La tua pistola ha solo un paio di proiettili, quindi assicurati di prenderne un altro per continuare. Il gioco presenta 5 fantastici livelli. Riuscirai a sconfiggere il boss finale in SUPERHOT Prototype? Come si gioca: Il tempo si muove quando ti muovi. Muovi - WASDSpara - Clic sinistro del mouse Informazioni sul creatore:SUPERHOT Prototype è stato creato dal fantastico team SUPERHOT. Questo è il loro primo gioco su Poki!

