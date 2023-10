Crossy Road è un gioco arcade creato da Hipster Whale con un gameplay simile al classico gioco Frogger. In Crossy Road devi schivare il traffico, saltare sui tronchi, evitare i treni e raccogliere monete. Assicurati di non restare fermo troppo a lungo altrimenti brucerai! Ogni gioco di Crossy Road ti fa guadagnare monete che possono essere utilizzate per sbloccare nuovi entusiasmanti personaggi. Solo su Poki puoi giocare a Crossy Road esclusivamente online gratuitamente nel browser. Cerchi altri giochi a cui giocare? Dai un'occhiata alla nostra pagina dei giochi popolari. Utilizza i tasti freccia per spostarti lateralmente o in avanti. Non ostacolare le auto in arrivo o altri oggetti in arrivo.

