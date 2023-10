Subway Surfers è un classico gioco di corsa senza fine. Giochi nei panni di Jake, che naviga nella metropolitana e cerca di scappare dallo scontroso ispettore e dal suo cane. Dovrai schivare treni, tram, ostacoli e altro ancora per arrivare il più lontano possibile in questo gioco di corsa senza fine. Raccogli le monete per sbloccare potenziamenti e attrezzature speciali che ti aiuteranno ad andare sempre più lontano in Subway Surfers. Inoltre, le monete possono essere utilizzate per sbloccare diversi personaggi e tabelloni. Con le tue chiavi puoi personalizzare i personaggi e potenziare i tuoi hoverboard con poteri speciali. Non dimenticare di completare i premi, poiché ti danno le chiavi. In "Il mio tour" puoi raccogliere ricompense completando le cacce di parole giornaliere. Puoi anche trovare missioni lì. Subway Surfers è stato creato da Kiloo e Sybo nel 2012. E fino ad oggi è uno dei giochi online più popolari! Subway Surfers è diventato HTML5, quindi puoi giocare ora sul tuo telefono cellulare e tablet online nel tuo browser esclusivamente su Poki . Oltre a ciò, puoi comunque divertirti a giocare a Subway Surfers sul tuo PC. Puoi giocare al gioco gratuitamente senza scaricarlo. Se sei interessato a giochi simili a Subway Surfers, dai un'occhiata ai nostri Giochi di Corsa. Divertiti a navigare qui su Poki! Il Subway Surfers World Tour continua a Singapore! Ammira gli splendidi Gardens by the Bay, fai surf attraverso la magnifica statua di Merlion nel parco vicino al vivace quartiere degli affari, fai un respiro profondo mentre attraversi la splendida natura dei Giardini Botanici mentre il Singapore Flyer troneggia in lontananza. Giochi a questo gioco su Poki usando la tastiera: Sì! Puoi giocare gratuitamente nel tuo browser senza dover scaricare il gioco. Gioca a Subway Surfers utilizzando la tastiera e il mouse. Puoi anche accedere alla modalità a schermo intero sul tuo PC. Subway Surfers è creato da Kiloo e Sybo, con sede in Danimarca. Subway Surfers ha raggiunto il record di 1,8 miliardi di download secondo Sybo Games (2021).

