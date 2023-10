Superbike Hero è un gioco sportivo in cui gareggi con la tua moto contro gli avversari per finire al primo posto. Potrai pedalare in paesi di tutta Europa e del Medio Oriente come Inghilterra, Spagna, Italia e Qatar. Attraversa i tuoi avversari a tutta velocità e ricorda di rallentare in curva. Assicurati di raccogliere anche monete e potenziamenti, in modo da poterli spendere per ulteriori potenziamenti come velocità, slancio, stabilità e resistenza. Preparati a divertirti con questo entusiasmante gioco di moto! Appoggiati a sinistra: tasto freccia A o sinistra Appoggiati a destra: tasto freccia D o destra Superbike Hero è stato creato da b10b, una società canadese di sviluppo di giochi che offre giochi browser gratuiti con gameplay in stile arcade al loro centro. Gioca all'altro gioco Stock Car Hero su Poki!

