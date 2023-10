Skateboard Hero è un gioco sportivo sviluppato da b10b Games. Esegui trucchi fantastici ed eleganti per impressionare i tuoi fan e amici. Puoi cronometrare i tuoi trucchi per creare combo con salti e grind. Preparati a divertirti con questo emozionante gioco di skateboard e cavalca verso la vittoria! Riuscirai a vincere una medaglia d'oro in tutti gli eventi? Jump - Spacebar o TapSkateboard Hero è stato creato da b10b, una società canadese di sviluppo di giochi che offre giochi browser gratuiti con un gameplay in stile arcade al centro. Gioca agli altri loro giochi Stock Car Hero e Superbike Hero su Poki!

Sito web:poki.com

