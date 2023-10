MTB Hero è un gioco di sport in cui gareggi con la tua bici contro gli avversari per finire al primo posto. Scegli il tuo eroe e gareggia su tre percorsi nell'evento discesa in mountain bike. Attraversa i tuoi avversari a tutta velocità e ricorda di rallentare nelle curve. Assicurati di raccogliere anche monete e potenziamenti, in modo da poterli spendere per ulteriori potenziamenti come velocità, slancio, stabilità e resistenza. Preparati a divertirti con questo emozionante gioco di ciclismo e preparati a vincere la medaglia d'oro! Appoggiati a sinistra: tasto freccia A o sinistra Appoggiati a destra: tasto freccia D o destra MTB Hero è creato da b10b, una società canadese di sviluppo di giochi che offre giochi gratuiti giochi browser con un gameplay in stile arcade al centro. Hanno altri giochi competitivi su Poki: Athletics Hero, Superbike Hero, Stock Car Hero, Skateboard Hero e Slalom Hero. Hanno anche giochi casual: Rainbow Star Pinball e Firefighter Pinball.

Sito web:poki.com

