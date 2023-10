Short Ride è un gioco online creato dallo studio di gioco Gametornado. In questo gioco devi schivare i pericoli, raccogliere stelle e cercare di sopravvivere a una sfida di distruzione. Short Ride è il seguito del popolare gioco Short Life. Sali sulla bici e aiuta il tuo sfortunato ciclista a vedere un altro giorno! Tasti freccia sinistra e destra / A, D - Muoviti a sinistra e a destra Freccia su / W - Accelera Barra spaziatrice - Sali/scendi dalla bicicletta - Assicurati di controllare l'orientamento della bici come così come la velocità.- Proprio come Short Life, ogni livello ha 3 stelle da collezionare. Prendili per dei bonus! - Finché la tua bici ha ancora le ruote, puoi guidarla, anche se cadi. Short Ride è creato da Gametornado con sede nella Repubblica Ceca. È il secondo capitolo di Short Life, Parkour Jump, Bow Mania e Lucky Life. Altri giochi di questo creatore sono Rio Rex, l-a-rex, ny-rex, london-rex e Death Chase.

