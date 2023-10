Eugene's Life è un gioco platform creato da Gametornado. Immergiti in un colorato mondo di plastilina! Sei un personaggio di argilla che ha il compito di salvare il mondo. Gonfiati, salta, stringi e rimbalza per superare ostacoli pericolosi. Usa il tuo cervello per risolvere enigmi semplici ma impegnativi per arrivare alla bandiera finale. Ci sono una varietà di strumenti, macchine, meccanismi, scatole del cambio, molle, leve e molto altro in questo gioco. Sei pronto per questa epica avventura elastica? Muovi: frecce A/D o sinistra/destra Gonfia: freccia W o verso l'alto Discesa: freccia S o verso il basso Eugene's Life è stato creato da Gametornado. Gioca agli altri loro giochi leggendari su Poki: Short Life, Short Life 2, Short Ride, Rio Rex, Parkour Jump, Lucky Life, Death Chase, Bow Mania e Jelly Cat

Sito web:poki.com

