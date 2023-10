Parkour Jump è il gioco di parkour definitivo, sviluppato da Gametornado, il creatore del gioco di successo Short Life! In Parkour Jump salterai da un livello all'altro, eseguendo salti, capriole e acrobazie sempre più difficili mentre schivi i maledetti ostacoli intorno a te. Gioca gratuitamente al gioco Parkour Jump su Poki nel tuo browser e divertiti lanciandoti! Gli appassionati di giochi di parkour si divertiranno moltissimo a completare l'obiettivo di ogni livello, che può farti guadagnare denaro da spendere in potenziamenti, abilità e altro ancora. Sblocca nuovi personaggi e personalizzazioni del salto parkour per mostrare le tue abilità uniche nel gioco a fogli mobili!

Sito web:poki.com

