In Jump Around controlli la rotazione del mondo sotto i tuoi piedi saltellanti! Salta in giro per il mondo e raccogli tutte le monete e gli oggetti speciali, e stabilisci un record di salto in lungo quando finisci il livello. Fai attenzione all'acqua, agli spuntoni e ad altri pericoli mentre fai il giro. Esegui abilmente i tuoi salti sui blocchi per saltare sempre più in alto ed evitare gli ostacoli. Sblocca tutti i personaggi e completa ogni livello per diventare il maestro del salto definitivo. Spazio: vai avanti Jump Around è stato creato da Kiemura, noto per giochi come Picky Package, Piranh.io e Tap Roller.

Sito web:poki.com

