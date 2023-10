Pogo Run è un gioco in cui devi gareggiare con gli altri sul tuo pogo stick! Assicurati di schivare tutti gli ostacoli che ti si presentano sulla strada e batti gli altri 4 giocatori fino al traguardo. Le gare in Pogo Run si basano su un sistema a eliminazione diretta. Se arrivi ultimo, il gioco finisce. Ad ogni round (4 in totale) l'ultimo giocatore viene eliminato. Assicurati di non finire ultimo nelle prime 3 partite e vinci nell'ultimo round per vincere il trofeo! Alla fine di ogni livello c'è un bersaglio che puoi colpire per guadagnare punti extra. Vinci tutti i tuoi giochi, guadagna tutti i trofei e diventa il miglior giocatore di Pogo Run! Muovi - clicca / freccePogo Run è stato creato da Kiemura, con sede in Finlandia. Kiemura è noto per giochi come Piranh.io, Tap Roller, Jump Around e Picky Package.

Sito web:poki.com

