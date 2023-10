Piranh.io è il gioco IO subacqueo definitivo creato da Kiemura! Giocherai nei panni di un piranha sotto il mare con una missione: mangiare e distruggere tutti gli altri piranha. Usa potenziamenti e potenziamenti per sconfiggere altri giocatori da tutto il mondo e dimostrare chi governa davvero le acque. Piranh.io offre modalità di gioco online e offline adatte a qualsiasi tipo di giocatore. Hai fame di vittoria? Controlli: Mouse: spostati Clic sinistro del mouse: potenzia Spazio: usa il potenziamento Informazioni sul creatore: Piranh.io è creato da Kiemura, con sede in Finlandia. È anche il creatore di Tap Roller, Picky Package e Jump Around, che sarà il suo prossimo gioco in uscita.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Piranh.io. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.