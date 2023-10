Jungle Roller è un puzzle game in cui devi girare e girare per uscire dalla giungla! Jungle Roller è stato creato da Alex Harrison. In Jungle Roller, muovi una palla ruotando il livello. Per finire i livelli, devi far rotolare la pallina sui punti rossi, quando diventano verdi puoi continuare al passaggio successivo. Le porte segrete si apriranno, così potrai procedere in nuove parti del livello. Sblocca tutte le porte e rimuovi tutti gli ostacoli per aprire la porta al livello successivo. Fatti strada attraverso la giungla con i puzzle con Jungle Roller! Controlli: clic del mouse - rotazioneInformazioni sul creatore: Jungle Roller è stato creato da Alex Harrison, noto per altri giochi puzzle come Free the Key.

Sito web:poki.com

