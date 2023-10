Mr Boomi è un puzzle game in cui devi consegnare una palla di cannone (Mr Boomi) al loro cannone. Raccogli le stelle lungo il percorso, ma fai attenzione a non girare troppo le piattaforme, altrimenti il ​​gioco finirà! Evita i nemici e raccogli tutti i peperoncini roventi lungo il percorso in questo puzzle game altalenante! Usa A e D, i tasti freccia o fai clic sullo schermo per spostare le piattaforme e portare Mr Boomi al cannone! Mr Boomi è stato creato da d954mas . Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

