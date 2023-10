Drop Wizard Tower è un gioco arcade creato da Neutronized. Sei un mago solitario in un mondo in cui The Shadow Order ha catturato tutti i maghi del paese. Liberati, sconfiggi il malvagio ordine ombra nella speranza di trovare l'uovo misterioso. Usa i tasti sinistro e destro per posizionarti quando cadi e attacca i nemici con attenzione. Ci sono oltre 50 piani da esplorare, molti maghi che ti aiuteranno nel tuo viaggio, boss epici, trappole, nemici, tesori, frutti e molto altro! Vai avanti e mostra il tuo potere in Drop Wizard Tower! Stordisci i tuoi nemici camminando verso di loro e cacciali fuori dalla mappa! Muovi - Tasti freccia sinistra / destra | Tasti A/D | Tasti freccia sullo schermo Drop Wizard Tower è stato creato da Neutronized. Gioca gratuitamente agli altri loro giochi su Poki: Lost Yeti

Sito web:poki.com

