Slime Pizza è un gioco di piattaforma d'avventura creato da Neutronized. Sei un fattorino di melma che precipita su un pianeta e devi uscire dal laboratorio mentre raccogli le fette di pizza sparse. Puoi controllare lo slime tenendo premuto il dito o il cursore e trascinandolo nella direzione opposta in cui desideri spostarlo. Ti attaccherai a qualsiasi superficie come farebbe qualsiasi slime. Usa i tubi gialli per attraversare l'area, evita le trappole mortali e fai attenzione all'ufficiale di pattuglia! Utilizza le stanze dei checkpoint per salvare i tuoi progressi e assicurati che ogni deliziosa fetta di pizza venga salvata! Tieni premuto il dito o il pulsante sinistro del mouse e scorrilo per lanciare lo slime. Raccogli le fette di pizza stando su di esse.Slime Pizza è stata creata da Neutronized. Gioca agli altri giochi arcade su Poki: Drop Wizard Tower, Lost-Yeti e Magic Bridge

