Slime Road è un gioco di abilità basato su livelli e pieno di colori in cui salti attraverso cerchi colorati per guadagnare gemme. È stato creato da gustosopill, che ha anche realizzato Sling Drift, Pick Me Up, Spill It e altri. Alla fine della strada, rimbalza sul bersaglio per ottenere punti extra. Rilassati lungo la Slime Road in questa avventura di salti e azione veloce! Questo colorato gioco di abilità ti farà sicuramente divertire per ore. In Slime Road su Poki, ogni livello porta una nuova sfida piena di melma da conquistare! Tasti freccia: MoveSlime Road è creato da gustosopill, con sede negli Stati Uniti. Sono anche i creatori di Sling Drift, Pick Me Up, Spill It e altro ancora.

Sito web:poki.com

