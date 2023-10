One More Bounce è un gioco di abilità di SMG Studios, i creatori di One More Line, One More Dash e altro ancora! Disegna una linea ad angolo retto per far rimbalzare il tuo avatar su ogni livello. Prova a raccogliere tutti i diamanti per mostrare la tua maestria! Ma fa attenzione; se raggiungi il bordo rosa, la tua corsa termina. Con oltre 100 livelli e varie modalità di gioco, One More Bounce on Poki ti farà sicuramente divertire per ore. Gioca a One More Bounce e sblocca nuovi temi e avatar. Controlli: Mouse: fai clic e trascina per tracciare una linea Barra spaziatrice: menu di navigazione Informazioni sul creatore: One More Bounce è il terzo capitolo della serie One More di SMG Studios, con sede a Melbourne, Australia. La serie è composta anche da One More Dash e One More Line. Sono anche i creatori di Super One More Jump, Thumb Drift e altro ancora.

Sito web:poki.com

