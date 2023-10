Double Bounce è un gioco di abilità in cui metti a frutto il tuo talento nel salto sul trampolino. Guadagna denaro per ogni salto riuscito e migliora la tua esperienza di rimbalzo spendendo i tuoi soldi in potenziamenti come altezza di rimbalzo, livello di fortuna, moltiplicatore di guadagno e così via... Padroneggia l'arte del doppio rimbalzo e raggiungi vette inesplorate. Il cielo è il limite in questo gioco! Salta: (tieni premuto e rilascia) il pulsante sinistro del mouse o SpaceDouble Bounce è stato creato da Electric Monkeys. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

