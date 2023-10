Chicken Sword: Ninja Master è un gioco platform avventuroso in cui metti alla prova le tue abilità ninja. Fai un doppio salto attraverso gli anelli di fuoco, affronta i tuoi nemici e completa tutte le sfide. Preparati per un'avventura Ninja come non hai mai vissuto prima. Bak bak bagak! Scopri e completa dozzine di sfide segrete di Ninja Mastery. Muovi - WASD o tasti freccia Mostra/nascondi controlli - Salto H - Dash spaziale - Attacco K - JQuesto è il primo gioco di KellyRayJ su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Chicken Sword: Ninja Master. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.