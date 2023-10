War of Caribbean Pirates

Arghhhh amico! Hai quello che serve per essere l'ultimo pirata in piedi? Esplora i Caraibi per sconfiggere i tuoi nemici e continuare la tua missione in questo thriller di combattimento con la spada. Ma attenzione! Ogni nuovo villaggio avrà il proprio tipo di pirata con i propri poteri e abilità. Taglia, blocca e corri per conquistare i tuoi nemici e il mare aperto in questa avventura pirata ricca di azione. Controlli: WASD: spostati Mouse: guardati intorno Attacco con clic sinistro Fare clic con il tasto destro: blocca Barra spaziatrice: salta Cambio: sprint Q - tira C - accovacciarsi L: blocca/sblocca il mouse

Sito web:poki.com

