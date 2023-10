Lumberjack Story è un gioco di avventure invernali creato da Paranoid Glitch Games. Segui la storia di un coraggioso taglialegna che cerca di salvare il suo villaggio dopo che è stato coperto di ghiaccio. Dovrai sconfiggere nemici di ogni tipo per riscattare la tua città! Hai quello che serve per risolvere la storia del boscaiolo e riportare la pace e il calore nel villaggio? Controlli: WASD - Cammina Maiusc: corri Mouse: guardati intorno e fai clic per colpire Scheda: blocca la mira Spazio: salta E - Raccogli qualcosa Informazioni sul creatore: Lumberjack Story è stato creato da Paranoid Glitch Games.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Lumberjack Story. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.