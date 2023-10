Archer Master 3D: Castle Defense è un gioco di simulazione a tema medievale creato da CyberGoldfinch. Prendi le tue frecce e preparati a essere l'ultima persona a difendere il castello! Spara ai nemici invasori il più velocemente possibile e usa gli aggiornamenti per rendere il tuo personaggio più forte. La maggior parte della città ti ha abbandonato, quindi hai quello che serve per salvare la tua casa? Controlli: WASD o tasti freccia - Sposta Barra spaziatrice: salta Maiusc: corri E – Equipaggia l'arco Pulsante sinistro del mouse: spara, tieni premuto per tirare la corda più forte Tasto destro del mouse: mira Scorrimento del mouse o Z/X - Zoom avanti/indietro Informazioni sul creatore: Archer Master 3D: Castle Defense è stato creato da CyberGoldfinch. Sono anche i creatori di molti altri fantastici giochi di simulazione come Deer Simulator, Tiger Simulator e altri!

