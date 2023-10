Puppet Master è il gioco di distruzione clicker definitivo, creato da FreezeNova. Ottimo per alleviare lo stress o per quei giorni in cui vuoi semplicemente lanciare qualcosa, Puppet Master ti consente di sfogare la tua frustrazione su un burattino giocattolo utilizzando un'ampia gamma di armi diverse. Vuoi lanciare un coltello, sparare con una mitragliatrice o lanciare un razzo? Tutto è possibile in Puppet Master su Poki! Sblocca più armi mentre causi più danni e dimostra chi è il burattinaio definitivo in questo gioco di bambole di pezza pieno di azione! Controlli: Mouse: fai clic per sparare/lanciare le armi Informazioni sul creatore: Puppet Master è stato creato da FreezeNova. Sono anche i creatori di Masked Forces, Masked Shooters e altro ancora.

Sito web:poki.com

