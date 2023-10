Mad GunZ è un gioco sparatutto in prima persona ricco di azione e pixelato del creatore Mad Pixel. Preparati allo scontro Battle Royale del secolo in Mad GunZ online su Poki. Prendi la tua pistola e preparati a tuffarti nel più folle dei giochi pixel e nei giochi sparatutto online. Con controlli semplici e intuitivi, diventerai un professionista in pochissimo tempo, respingendo i nemici con qualsiasi arma trovi. Sblocca più armature ed equipaggiamenti per rimanere in vita più a lungo ed essere l'ultimo rimasto in Mad GunZ. Mad GunZ è stato creato da Full HP Ltd. Puoi giocare agli altri loro giochi d'azione/sparatutto online su Poki: Battle Forces, Fury Wars, Blocky Auto e Corri e spara.

Sito web:poki.com

