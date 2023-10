Battle Forces è uno sparatutto cyberpunk online 3D creato da Full Hp ltd. Immergiti in questa realistica esperienza FPS e gioca contro persone reali. Ci sono 6 eroi unici con storie passate, un enorme arsenale di armi, modifiche, abilità speciali, skin e molto altro! Invita i tuoi amici per un round per massimizzare il divertimento! Battle Forces è stato creato da Full HP ltd. Gioca agli altri loro giochi frenetici su Poki: Mad GunZ, Fury Wars, Blocky Cars e Run and Gun

