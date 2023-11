Thirteen è un gioco sparatutto dal ritmo frenetico in cui puoi impegnarti in battaglie online contro giocatori reali o affinare le tue abilità attraverso la pratica da solista. Assumendo il ruolo di adorabili avatar, sei armato con un'arma casuale ogni round per rompere scatole speciali ed eliminare i tuoi nemici. Ricorda di raccogliere monete per potenziare il tuo arsenale e migliorare le tue abilità. Più giochi, più forte sei!

