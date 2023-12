Double Panda è un adorabile gioco platform per giocatore singolo o per due giocatori in cui guidi un panda gigante e un panda rosso per raggiungere la fine! Ogni panda ha le sue abilità uniche: il panda rosso si arrampica sui bambù e raccoglie le chiavi, mentre il panda gigante nuota attraverso l'acqua e salta sui nemici. Quando la piattaforma è troppo alta per essere raggiunta? Non preoccuparti! Questi due panda possono collaborare, l'uno sostiene l'altro per diventare più forti insieme. Tu e i tuoi amici riuscite a coordinarvi perfettamente come i nostri due adorabili panda?

Sito web:poki.com

