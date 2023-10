Funny Food Duel è un gioco di simulazione in cui aiuti due animali domestici a fingere una finta lotta con il cibo. Controlla uno dei due compagni animali e assicurati che riceva il piatto con il cibo sano. Evita cibi congelati o marci perché ti faranno perdere un punto, e mangiare piatti sani te ne farà guadagnare uno. Il primo giocatore che raggiunge 8 vince la partita! Continua a vincere duelli per sbloccare nuovi e adorabili personaggi con cui giocare. Non dimenticare di condividere Funny Food Duel con i tuoi amici! Eat - AEat - Tasto freccia sinistra Funny Food Duel è creato da Go Panda Games, uno studio di sviluppo indipendente con sede a South Surabaya, Indonesia. Hanno molti altri giochi carini su Poki: Funny Daycare, Funny Puppy Dressup, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korea Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery e Hipster vs RockersFunny Food Duel è giocabile gratuitamente su Poki.Funny Food Duel è giocabile sia sul tuo computer che su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Funny Food Duel. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.