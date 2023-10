Funny Daycare è un gioco di simulazione in cui ti prendi cura di adorabili cuccioli nel tuo asilo nido per animali domestici. Sei responsabile di tutto: dai da mangiare agli animali, curali, gioca con loro, pulisci loro e i loro giocattoli, e così via... Scegli il panda, l'elefante, la scimmia o il maiale nell'ordine che preferisci e prendersi cura dei loro bisogni. Hai quello che serve per essere il miglior badante in città? Vai avanti e dimostra quanto ami gli animali assicurandoti che siano ben nutriti e puliti! Fai clic o tocca un oggetto per raccoglierlo e usarlo. Funny Daycare è creato da Go Panda Games, uno studio di sviluppo indipendente con sede nel sud di Surabaya , Indonesia. Hanno molti altri giochi carini su Poki: Funny Puppy Dressup, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korea Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery e Hipster vs Rockers

