Funny Puppy Emergency è un gioco di simulazione in cui salvi e ti prendi cura di cagnolini in pericolo. Corri e aiuta vari cuccioli feriti prendendosi cura dei loro bisogni come rimuovere schegge, raddrizzare le code, curare grumi, applicare medicine e altro ancora. Se i cuccioli provano dolore durante la procedura, non dimenticare di fermarti e accarezzarli per far loro sapere che starà bene! Sei pronto a trasformare questi cani tristi in cani felici con la coda scodinzolante? Fai clic o tocca un medicinale o un'attrezzatura medica, usalo. Quando il gioco mostra forme di frecce, segui la stessa forma con il cursore o il dito per ripeterla. Funny Puppy Emergency è stato creato da Go Panda Games, uno studio di sviluppo indipendente con sede a South Surabaya, Indonesia. Hanno molti altri giochi carini su Poki: Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Lezione di cucina coreana, Divertente taglio di capelli per animali domestici, Divertente cucciolo da vestire, Divertente da vestire gattino, Funny Nose Surgery e Hipster vs Rockers Puoi giocare a Funny Puppy Emergency gratuitamente su Poki. Funny Puppy Emergency può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

