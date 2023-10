Funny Heroes Emergency è un gioco di simulazione in cui lavori come medico in un pronto soccorso e il tuo compito è aiutare i supereroi a rimettersi in forma. Una squadra di difensori superpotenti si è ferita mentre affrontava i cattivi. Puoi prenderti cura delle loro ferite e sistemarle? Elimina lo sporco e i detriti dai supereroi prima di immergerti per un trattamento più profondo. Disinfetta le loro ferite, metti unguenti, rimuovi i bastoncini dai capelli e aggiusta anche alcuni denti! Infine, aiutali a scegliere una nuova uniforme in modo che possano difendere gli innocenti con stile. Condividi il gioco con i tuoi amici e scopri che tipi di costumi hanno creato per i nostri supereroi. Raccogli/usa medicine: tocca o fai clic con il pulsante sinistro del mouse. Funny Heroes Emergency è creato da Go Panda Games, uno studio di sviluppo indipendente con sede nel sud di Surabaya, in Indonesia. Hanno molti altri giochi carini su Poki: Funny Kitty Care, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korea Lesson, Taglio di capelli divertente per animali domestici, Vestizione divertente per cuccioli, Vestizione divertente per gattino, Chirurgia divertente al naso e Hipster vs Rockers Puoi giocare a Funny Heroes Emergency gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Funny Heroes Emergency sul tuo computer e dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

