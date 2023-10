Summer Fashion Makeover è un gioco di simulazione in cui aiuti uno dei tuoi amici a prepararsi per una divertente giornata in spiaggia. Aiutala a prepararsi aiutandola con un po' di pulizia utilizzando scrub viso e prodotti di bellezza, quindi scegli tra un'ampia collezione di eyeliner, ombretti, fondotinta, rossetti e altro ancora! Rendi elegante la tua amica durante la sua speciale giornata in spiaggia. Una volta che il tuo amico è pronto, mostra al mondo che grande stilista sei! Fai clic o tocca un vestito o un accessorio per indossarlo. Devi scegliere gli oggetti che ti vengono mostrati in precedenza nel gioco. Se non ricordi quali sono corretti, sentiti libero di ricevere un suggerimento.Summer Fashion Makeover è creato da Go Panda Games, uno studio di sviluppo indipendente con sede a South Surabaya, Indonesia. Hanno molti altri giochi carini su Poki: TicToc Summer Fashion, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korea Lesson, Taglio di capelli divertente per animali domestici, Vestizione divertente per cuccioli, Vestizione divertente per gattino, Chirurgia divertente al naso e Hipster vs Rockers Puoi giocare a Summer Fashion Makeover gratuitamente su Poki. Summer Fashion Makeover può essere giocato sul tuo computer e dispositivi mobili come telefoni e tablet.

