Yummy Donut Factory è un gioco di simulazione culinaria in cui possiedi una fabbrica e prepari deliziose ciambelle per i tuoi clienti. Inizi preparando la ciambella da zero utilizzando la ricetta fornita. Setacciare la farina, aggiungere gli ingredienti secchi come lo zucchero e il sale, quindi amalgamarli con il burro e il latte. Assicurati di utilizzare le giuste quantità di ingredienti: qualsiasi cosa in più o in meno rispetto alla ricetta farà sì che la tua ciambella fallisca. Poi potete procedere con la cottura! Una volta pronte le ciambelle base, potrai divertirti e mostrare la tua creatività con caramelle, confettini, glassa e molto altro. Condividi i dolci che hai preparato in Yummy Donut Factory con i tuoi amici e ispira la creatività degli altri! Non vuoi perderti questo! Fai clic o tocca gli oggetti per interagire con loro. A volte è necessario trascinarli e rilasciarli per usarli correttamente. Yummy Donut Factory è creato da Go Panda Games, uno studio di sviluppo indipendente con sede a South Surabaya, Indonesia. Hanno molti altri giochi carini su Poki: Yummy Chocolate Factory, Funny Kitty Haircut, TicToc Summer Fashion, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Gelato con waffle, lezione di cucina coreana, divertente taglio di capelli per animali domestici, divertente travestimento da cucciolo, divertente travestimento da gattino, divertente chirurgia al naso e Hipster vs Rockers. Puoi giocare a Yummy Donut Factory gratuitamente su Poki. Yummy Donut Factory può essere giocato sul tuo computer e dispositivi mobili come telefoni e tablet.

