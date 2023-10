Funny Cooking Camp è un gioco di simulazione in cui prepari il cibo in un accampamento di topi. Aiuta i nostri amici topolini a costruire un forno in argilla, a preparare la griglia e a raccogliere gli ingredienti per i deliziosi piatti che mangeranno. Quando avrai tutto ciò di cui hai bisogno, inizia a preparare gustose pizze. Hai una serie di condimenti freschi tra cui scegliere! Sei pronto a combinare due delle attività più divertenti: cucinare e campeggiare? Non dimenticare di condividere Funny Cooking Camp con i tuoi amici e vedere che tipo di pasti servono! Fai clic o tocca un oggetto per raccoglierlo e usalo. Funny Cooking Camp è creato da Go Panda Games, uno studio di sviluppo indipendente con sede in Surabaya meridionale, Indonesia. Hanno molti altri giochi carini su Poki: Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korea Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery e Hipster vs. RockersPuoi giocare a Funny Cooking Camp gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Funny Cooking Camp sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

